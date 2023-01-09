ضبط 44 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهما، مع تنفيذ 41017 حكما قضائيا، وضبط 310 قضايا بإجمالي 347 متهما، وضبط 28 متهما.

كما تمّ ضبط 10 متهمين بأعمال بلطجة، وضبط 216 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20222 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 41 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 6 منهم.