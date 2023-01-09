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ضبط 44 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:48 م | الإثنين 09 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهما، مع تنفيذ 41017 حكما قضائيا، وضبط 310 قضايا بإجمالي 347 متهما، وضبط 28 متهما.

كما تمّ ضبط 10 متهمين بأعمال بلطجة، وضبط 216 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20222 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 41 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 6 منهم.

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