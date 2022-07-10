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أجهزة وزارة الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

كتب:

محمد بركات
01:10 م | الأحد 10 يوليو 2022
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تضطلع كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتنفيذ الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتحقيق الانضباط وتأمين احتفالات المواطنين بالعيد والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.

الدفع بقوات الانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية

وتتضمن الخطة انتشار الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين.

تكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد من التحلي باليقظة التامة

كما يباشر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات تكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد من التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة. 

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطن بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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