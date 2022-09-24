جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها ضبط 536 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمكافحة جرائم الفساد، وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، نرصدها فيما يلي.

مجال الأمن العام

أسفرت الحملات التي استهدفت بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، «السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية»، عن ضبط 88 متهمًا بحوزتهم «47 قطعة سلاح ناري- عددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة - 45 قطعة سلاح أبيض».

كما أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع عنصرين وضبط 536 عنصرًا آخرين بنطاق مديريات أمن «الجيزة - أسيوط - جنوب سيناء - الدقهلية - الغربية - القليوبية - السويس - كفر الشيخ - المنيا - الإسكندرية - الشرقية - قنا - دمياط - المنوفية - بورسعيد - سوهاج - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - مطروح - الفيوم - البحيرة - الإسماعيلية - بني سويف».

مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة

وجرى ضبط 772 قطعة سلاح ناري أبرزها: «88 بندقية آلية - رشاش - 2 جرينوف - 117 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 44 مسدسا - 520 فرد محلي - عددا من الطلقات مختلفة الأعيرة - 135خزينة»، بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، وعُثر داخلهما على «6 فرد محلي - بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع».

مجال تنفيذ الأحكام

وجرى تنفيذ 455472 حكم قضائيا، وذلك على النحو التالي:

- 1690 حكم جناية.

- 165761 حكم حبس.

- 222546 حكم غرامة.

- 65475 مخالفة.

مجال الأمن الاقتصادي

وفي القضايا التموينية، جرى ضبط 31 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت «4716 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 636660 جنيه»، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت «562803 لتر».

قضايا التيار الكهربائي

ضبط 82468 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 71,332,520 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

ضبط 3357 قضية في مجال التهرب الضريبي: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة - جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين» بمبالغ مالية بلغت 5,448,545,569 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يخطر الممولون، مصلحة الضرائب بها.

قضايا الأموال العامة

- ضبط 42 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية قيمتها 43,524,094 مليون جنيه.

- ضبط 1693 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

- ضبط 252 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و770 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها «صيد مخالف - غزل مخالف - جوابي مخالفة».

- ضبط 1573 قضية اتجار في المواد المخدرة، أبرزها: كمية من مخدر البانجو وزنت 3655,479 كيلو جرام.

مجال ضبط المخالفات المرورية

- ضبط 750715 مخالفة مرورية متنوعة.

- ضبط 305033 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

أعمال لجان المرور على المدارس والحملات

- المرور على عدد 102 مدارس، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ94 سائق حافلات مدرسية، وتبين سلبية جميع العينات.

- ضبط 989 مخالفة أجهزة صوتية، 1274 مخالفة أجهزة ضوئية، 3141 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، 2974 مخالفة ملصقات.

- ضبط 46 قضية تهريب «بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية»، وكذا 20 قضية متنوعة من أبرزها «دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية».

مجال الأمن السياحي

- ضبط 1343 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «مخالفات شركات سياحية - حيازة آثار - حفر وتنقيب عن آثار»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.