أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحلات التجزئة اليوم الثلاثاء

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها في أسواق الجملة والتجزئة، وسط توافر كميات كبيرة من المعروض في جميع محافظات وأسواق الجمهورية، خاصة في ظل ضخّ وزارتي الزراعة والتموين، الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من خلال مبادرة «كلنا واحد».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية، نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة اليوم كما يلي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة لبوابة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تبيانا في الأسواق، كما يلي.

الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.