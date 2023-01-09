بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعا أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين، بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وتم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع بمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة في ربوع الجمهورية كافة، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

وفي سياق متصل، وفر جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة، وجودة عالية، من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

تأتي جهود القوات المسلحة المستمرة، في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم.

وأشاد المواطنون بما طرحته القوات المسلحة من منتجات في منافذها المختلفة، وقالوا إنّ أسعارها أقل كثيرًا من أسعار السوق، وأنّ كل شيء متوفر بسعر جيد والأسعار معقولة، ومتوفرة لمعظم الشعب المصري، متوجهين الشكر للقوات المسلحة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مواطن إنّ المنتجات طازجة أولاً بأول، وأنّه حريص على شراء المنتجات أولا بأول من منافذ القوات المسلحة نظرا لجودتها وتوافر المنتجات بسعر مناسب.