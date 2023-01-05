القوات المسلحة تنظم قافلة طبية في مدينة الأسمرات (صور)

نظمت كلية الطب في القوات المسلحة، قافلة طبية إلى مدينة الأسمرات، لتقديم الخدمة الطبية بالمجان، والتي تشمل العديد من العيادات الطبية المختلفة في تخصصات «الجراحة، والنساء والتوليد، والأطفال، والتوعية النفسية».

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بضرورة استدامة الخدمة الطبية للمواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، خاصةً في المدن البديلة عن العشوائيات.

ووقّع الاستشاريون والأخصائيون وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من التخصصات الطبية المذكورة، الكشف الطبي على عدد كبير من أهالي المدينة، كما جرى تحويل عدد من الحالات الصعبة والمزمنة التي تحتاج إلى متابعة وتدخل خاص، إلى مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة لتلقي الرعاية اللازمة.

تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصا منها على وصول جميع الخدمات لأبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.