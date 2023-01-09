وزير قطاع الأعمال من توشكى: التوسع في زراعة القمح وزيادة مساحته لـ50%

تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات شركة «جنوب الوادي» للتنمية وزمام الأراضي التابع لها في منطقة «توشكى» التابعة لمحافظة أسوان، رافقه اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له، في حضور قيادات الشركة القابضة للتشييد وشركة جنوب الوادي.

ندرس إقامة مصانع للجلود وإنتاج الأعلاف ومزارع للتسمين

كما تفقد وزير قطاع الأعمال مساحات محصول القمح والتي تصل إلى 4 آلاف فدان خلال الموسم الحالي، موجهًا بضرورة زيادة المساحة واستخدام الأراضي المستصلحة لزراعتها بالمحصول لتصل مساحة القمح إلى 9 آلاف فدان، مع ضرورة الحرص على تطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على جودة التربة.

شهد وزير قطاع الأعمال مساحات البرسيم الحجازي التي يتمّ زراعتها لتوفير وإنتاج الأعلاف اللازمة إلى ما يقرب من 40 ألف رأس ماشية في المحجر البيطري، إذ يتمّ ذبحها من خلال المجزر الآلي لتوفير اللحوم اللازمة للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وزير الزراعة يراجع موقف الزراعات التجريبية

تفقد وزير قطاع الأعمال أيضًا زراعات المانجو والنخيل، التي يتمّ زراعتها في الأراضي غير المستوية وتصل مساحتها إلى 1300 فدان، وراجع موقف الزراعات التجريبية مثل: «القطن، الفول الصويا، البصل، وبنجر السكر»، موجهًا بالتوسع في المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا، في إطار السياسة العامة للدولة بتقليل الفجوة الاستيرادية في مجموعة الزيوت.

كما راجع وزير قطاع الأعمال العام خطة استصلاح الأراضي بالشركة، موجهًا بزراعة الأراضي الجديدة بمحصول القمح لتبلغ مساحته 50% من إجمالي الأراضي المزروعة في الشركة.

كما ناقش المشروعات الجديدة مثل مصنع الأعلاف واستخدام المجاري المائية المغلقة في إقامة مزارع سمكية، ومصنع الجلود والجيلاتين والكولاجين، مراجعًا طرق وأساليب الري المستخدمة ومنها الري المدفعي والري المطري، إضافة إلى الري بالرش، موجهًا بالتوسع في زراعة محاصيل الغذاء خاصة القمح والمحاصيل الزيتية.

في ختام جولته، تفقد وزير قطاع الأعمال العام المحجر البيطري للماشية، والمجزر الآلي، وعددًا من المزارع المحيطة للوقوف على الطرق المستخدمة في الزراعة بها ونوعية المحاصيل التي يتمّ زراعتها.