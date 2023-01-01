«قطاع الأعمال»: مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع الشركات

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية.

قطاع درفلة وإنتاج الألومنيوم

وتفقد وزير قطاع الأعمال، قطاعات الإنتاج بالشركة، ومنها قطاع درفلة وإنتاج الألومنيوم، وتابع مراحل العملية الإنتاجية بداية من وصول الخام إلى أفران الصهر وصولا إلى المنتج النهائي.

كما اجتمع الوزير بأطقم العمل المتواجدة بالشركة، لاستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية وحجم المبيعات.

مراجعة خطط الإنتاج والتسويق

وحرص «عصمت»، خلال الزيارة، على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة، وكذلك الموقف المالي للشركة، وإجراءات الأمن الصناعي.

مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية

ووجة «عصمت» بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق الأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.

يذكر أن شركة النحاس تعمل فى ثلاثة معادن رئيسية، هي النحاس، والألومنيوم، والصلب.