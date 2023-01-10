حزنا عليه.. وفاة المتهمة بقتل رضيعها خنقا داخل محبسها في القليوبية

نهاية مأساوية للمتهمة بقتل رضيعها خنقا في القليوبية بسبب خلافات زوجية، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل محبسها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لاستلام الجثمان ودفنه.

بداية الواقعة

في 14 ديسمبر الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن يفيد بقيام زوجة بقتل رضيعهما خنقا قبل 6 أشهر بسبب خلافات زوجية.

وأضاف المبلِّغ أنه دفن جثة الرضيع بدون تصريح دفن، وذلك عن طريق دفع مبلغ 500 جنيه للمسؤول عن المقابر، موضحا أنه تستر على زوجته خوفا عليها من السجن وأملا في أن تنتهي الخلافات الزوجية بينهما، وأوضح أن الخلافات لم تنتهِ ولذلك قرر الإبلاغ عن الواقعة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ومسؤول المقابر والمبلغ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة انتداب فريق من الطب الشرعي لاستخراج الجثة، وتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

استخراج الجثة

وانتقل فريق من الطب الشرعي وسط حراسة أمنية مشددة، وتم استخراج جثمان الرضيع، وبالتشريح تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، وتم كتابة تقرير الطب الشرعي وإرساله للنيابة العامة.

وفاة المتهمة

وبعرض المتهمين على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي لفظت المتهمة أنفاسها الأخيرة داخل محبسها حزنا على قتلها نجلها.