بعد مرور 6 أشهر.. استخراج جثة عجوز للاشتباه في وفاته جنائيا بشبرا الخيمة

بعد مرور 6 أشهر من وفاة عجوز ودفنه في مقابر العائلة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضح البلاغ بأن المتوفي تعرض قبل وفاته بأسبوعين للضرب في عينه وأعلي الحاجب من قبل جاره، وهو ما أسفر عن فتح في الحاجب ونزف العين.

وأشار البلاغ بأن المتوفي «هشام.ب.إ»، 70 عامًا، خضع للعلاج وتقطيب الحاجب، وتابع البلاغ بأن المتوفي خلد للنوم ولم يستيقظ، ورجح البلاغ أن يكون سبب الوفاة هو النزيف والإصابات التي لحقت بالمتوفي قبل الوفاة بسبب الضرب الذي تعرض له من قبل الجار، وأرفق صاحب البلاغ شهادات طبية وتقارير طبية موثقة من المستشفى التي كان يعالج بها المتوفي.

استخراج الجثة

وبعرض البلاغ على النيابة العامة قررت انتداب طبيب شرعي وفني لاستخراج جثة المتوفي ونقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية وأخذ عينات وإرسالها للمعمل الطبي الخاص بالمصلحة لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بإعادة دفن الجثمان.

انتقال الطب الشرعي

وانتقل فريق من الطب الشرعي تحت حراسة أمنية، للمقابر، صباح اليوم، برفقة أحد أعضاء النيابة العامة وكذلك نجل المتوفي وتم استخراج الجثة وجار تنفيذ قرارات النيابة العامة.