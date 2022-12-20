«فتحوا قبرها بعد وفاتها بـ25 يوما».. بلاغ يكشف لغز مقتل مسنة خنقا في البساتين

بعد مرور 25 يوما على وفاة مسنة داخل منزلها في منطقة البساتين، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شاب يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة والدته، وعلى الفور تم تحرير محضر بأقوال نجل المجني عليها وعرض المحضر على جهات التحقيق.

انتداب الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لاستخراج جثة المتوفاة ونقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإعادة دفنها مرة أخرى.

استخراج جثة المجني عليها

وانتقل فريق من الطب الشرعي وسط حراسة أمنية مشددة وأحد أعضاء النيابة العامة ونجل المتوفاة إلى مقابر العائلة في منطقة أبو الريش، وقام مسؤول المقابر بفتح مقبرة المتوفاة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بواسطة فريق الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

الموت خنقا

وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفاة بأنه توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأوضح التقرير بأن المجني عليها تعرضت للخنق وكسر في عظام الرقبة، وتم كتابة التقرير وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.