هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟.. «الإفتاء» تجيب

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟، سؤال يطرحه البعض لمعرفة هل حلال أم حرام الدعاء على من ظلم غيره، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أرسله البعض إليها مفاده هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟، مؤكدة أن دعاء المظلوم على الظالم جائز، ولا تمنعه الشريعة الإسلامية.

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟

وجاء جوار دار الإفتاء عن سؤال واحد من الجمهور يقول: «هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟»، أكدت أن الله سبحانه وتعالى يقول «لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا”.

وأضافت «أن الأولى والأفضل أن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول دائما وأبدا حسبى الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويفوض أمره إلى الله فهو حسبه ووكيله».

دار الإفتاء: لا حرمة في الدعاء على الظالم

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟، «الدعاء على الظالم لا حرمة فيه ولكن الأفضل أن يعفو الإنسان ويصفح ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال تعالى «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا على ظالمه فقد انتصر، فإما أن تدعى له أو أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله، ولو دعت له فهذا يكون أعلى مراتب الإحسان.

وأكدت أن تصفية القلوب مع الله مطلوبة، فعلى الانسان أن يعود نفسه ألا يدعو على أحد ولا يسب أحد، وإنما عليه اللجوء إلى الله، وسيأتي الله إليه بحقه أو يؤجره على ما سمع أو ما تأذى منه.