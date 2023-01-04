دار الإفتاء تكشف عن خطتها لعام 2023: توعية زوجية وحملات إلكترونية

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تضع خطة استراتيجية لعام 2023، بهدف التوسع في إنشاء إدارات جديدة خاصة في المحافظات، مشيرًا إلى أنّ أخر افتتاح لدار الإفتاء كان في محافظة مرسى مطروح، وأن مفتي الجمهورية قام بعدة جولات وفعاليات ومؤتمرات حول العالم وعقد لقاءات مع طلاب الجامعات في عام 2022.

نجاح كبير لدورات المقبلين على الزواج

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ دار الإفتاء ستتوسع في الدورات الخاصة بالمقلبين على الزواج، لأنها حازت على نجاح كبير بعد إقبال المواطنين عليها، لأهميتها في قضية التوعية والمهارات الزوجية.

تنوع طرق التواصل مع المواطنين في الداخل والخارج

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه تم استغلال واستثمار كل وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لربط المواطنين وأبناء الوطن في الخارج ببلدهم وثقافتهم، متابعًا أن دار الإفتاء تتوسع بشكل أكبر في استخدام خاصية البث المباشر والحملات الإلكترونية.

وأوضح أنّ علماء دار الإفتاء وعلى رأسهم مفتي الجمهورية لهم جولات حول العالم يتقابلون فيها مع أبناء الجالية المصرية في الخارج، ويستمعون إلى مشكلاتهم وأسئلتهم الدينية المختصة بشؤونهم الحياتية.