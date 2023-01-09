30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر أخبار كاذبة

حجزت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة ياسر قرشي لنشره أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية، لـ30 يناير المقبل للحكم.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة، لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.