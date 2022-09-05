تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «نشر أخبار كاذبة» لـ16 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 17 متهمًا؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لـ16 أكتوبر المقبل؛ لسماع مرافعة النيابة في القضية.

تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

أدوار المتهمين في التنظيم

وأضافت أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة مع المتهمين، أن المتهم الأول تولي مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.