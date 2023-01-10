عامل النظافة ببورسعيد: «مسامح في حقي وأرفض الظهور الإعلامي»

«سلمت أمري لمحكمة السماء، وقد استجاب لي الله، فلن أطلب من بشر الدعم ولا أرضى أن يتأذى مدير الإشغالات بسببي» هكذا علق هاني أبو خضر، عامل النظافة ببورسعيد، على ما تعرض له أثناء جمع البلاستيك وتوسله لمدير الإشغالات بحي الشرق أن يترك له العربة والبلاستيك الذي جمعها من الفجر حتى المساء لكن المدير رفض أخذ العربة وألقى بها في سيارة جمع القمامة التابعة للحي.

وأضاف أبو خضر لـ «الوطن» قائلا: «المسامح كريم فأخاف الله أن يعاقبني بذنب أحد وأنا إنسان بسيط ورجل أمي أمشي جانب الحيط».

عامل النظافة ببورسعيد: المسامح كريم

وأكد عامل النظافة ببورسعيد «أنني أرفض الظهور في الإعلام، والمسامح كريم، ويكفي أن رئيس حي الشرق ببورسعيد أحضرني ورضاني وإعادة لي عربتي وهي شغلة تعودنا عليها فلقمة العيش ليست سهلة».

فيديو عامل النظافة ببورسعيد

وظهر عامل النظافة ببورسعيد، في فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، ورد على توسلات جامع البلاستيك بأن نهره ودفعه للخلف وركب السيارة وعم هاني يجري وراءه ليعيد السيارة، مرددا «والله ما كسبت مليم من الصبح وعاد جامع البلاستيك بخيبة أمل وردد حسبي الله ونعم الوكيل».

ورجع إلى الشقة التى يقيم بها مع زملائه وعلى وجهه الحزن ماذا يقول لصاحب العربة فسيخصم ثمنها منه أو لا يعطيه أجرة اليوم.

اتصال الأهالي على عامل النظافة ببورسعيد بعد انتشار الفيديو

وما إن حل الليل حتى اتصل به كل من يعرف عامل النظافة ببورسعيد: يا عم هاني أنت عربتك أخذها الحي، فسألهم: كيف عرفتم، فرددوا: شاهدناك على الفيس بوك، وبكي حزنا فهو كان عنده أمل أن لا يعرف أحد ما حدث له من إهانة وهو في الخمسين من عمره وبكى واشتكى حاله لله فهو أب لثلاث بنات منهم اثنان متزوجات والثالثة وولدين في الدراسة.

وفجأة اتصل به العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق، ليحضر إلى مكتبه ويكرمه.

ابن شقيق هاني:عايزين نأكل عيش نعمل ايه

وحكى ابن أخيه خضر أبو خضر أن عمي جاء معنا من قرية سمالوط بمحافظة المنيا إلى بورسعيد ليعمل في جمع البلاستيك من الشوارع على عربة مصنعة بها جوال كبير مصممة لهذا الغرض، ورغم أننا نساعد في إزالة هذه المواد البلاستيكية من الشارع وتنظيفه إلا أن الحي يهاجمنا ويردد عايزين نأكل عيش نعمل إيه.

وأكد أن ما حدث لعم هانى إهانة لنا جميعا لأننا لم نسرق أو نسر في طريق حرام بل نريد نأكل عيشنا بالحلال.

وقال إن بينه وبين الله عمار وقلبه متعلق بالمساجد يصلي الفرض بوقته ويخاف أن يظلم أحدا ويبدأ عمله من أول طلوع الشمس وحتى نهايته وكل شهر يعود إلى أهله بسمالوط.

وقالت فاطمة خليل، أحد المواطنين، إن الفيديو أبكاها حال الرجل وذله أمام مدير الإشغالات وعندما ردد كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كأن السماء انشقت واستجابت لجامع البلاستيك بورسعيد وتقبلها الله من فوق سبع سماوات وأرضاه أمام العالم بعد أن أهانه واعتدى عليه المسؤول في الشارع، وطالب بتقنين أوضاع النباشين فهم ينظفون البيئة ومهنتهم مشروعة.

من جانب آخر قال العميد خالد كشك رئيس حي الشرق «الوطن» إنه تم إحضار جامع البلاستيك واسترضائه وتحويل الموظف إلى التحقيق، مؤكداً أن الأساس في العمل هو مراضاة المواطنين.