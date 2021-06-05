«صديقة للبيئة وتمنع النباشين».. 10 معلومات عن صناديق بنها نظيفة

تحت شعار «عاصمة نظيفة»، أطلقت محافظة القليوبية مبادرة نشر صناديق القمامة الذكية بنطاق قطاعات عاصمة المحافظة بنها، والتي بدأت بتوزيع 70 صندوقا بالمناطق الساخنة بالعاصمة، حيث تتميز هذه الصناديق بأنها صديقة للبيئة، وتمنع النباشين من العبث بها وتساهم في حل أزمة القمامة في الشوارع، حيث لايتم فتحها إلا من خلال سيارات المكبس الخاص بها لتفريغها وإعادتها من لمكانها.

«الوطن»، تستعرض طريقة عمل هذه الصناديق والمعلومات الخاصة بها وتفاصيل المبادرة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

بغطاء محكم ولاتفتح بسهولة... مواصفات الصناديق صديقة البيئة

من أهم مواصفات صناديق القمامة الجديدة صديقة البيئة التي بدأ نشرها بشوارع عاصمة محافظة القليوبية بنها مؤخرا، وعددها 70 صندوقا، بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بنها مايلي:.

1- تعد الأحدث من نوعها وصديقة للبيئة

2- ذات غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس

3- تمنع النباشين من العبث فيه

4- تحتوي على شبكة تفريغ للمياه التى تتضمنها القمامة التى يلقيها المواطن بالصندوق لمنع ظهور الروائح الكريهة بالمناطق التى يتواجد بها الصندوق والمساهمة في منع ومحاربة انتشار الصدأ بها.

5- وفرت المحافظة لها 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من داخلها.

6- وفرت المحافظة سيارات بشكل دورى للغسيل أسفل كل صندوق للمياه التى تسربت من القمامة لمنع تراكمها.

جدول زمني لنشر الصناديق صديقة البيئة لتغطية العاصمة

7- تأتي المبادرة ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب

8- جرى ترقيم الصناديق وتحديد مكان كل صندوق بالتحديد لسرعة الإبلاغ عنما إذا كان أى منهم بحاجة إلى سرعة الرفع والتفريغ لاستيعاب الكميات من المنطقة

9- جرى وضع جدول زمني لإدراج المنظومة بالخطة الاستثمارية للمدينة سواء العام المالى المقبل وبعد المقبل لتكون مدينة بنها بالكامل مغطاة بالصناديق القمامة الحضارية

10- الصناديق الجديدة متعددة الأحجام وفق كل شارع ومنطقة من خلال تحديد مساحة كل شارع بالمدينة ووضع صندوق حضارى مناسب له لاستيعاب الكثافة السكانية بكل منطقة

خريطة توزيع الصناديق صديقة البيئة بشوارع بنها

تم توزيع الصناديق صديقة البيئة بشوارع العاصمة بنها الرئيسية ضمن المرحلة الأولي وهي :

كورنيش النيل

وشارع 8 بجوار المنطقة الازهرية بالقليوبية

المناطق الساخنة والمقالب العمومية بطريق الرملة

مناطق التجميع بشارع سعد زغلول بطول العاصمة

مناطق التجميع بشارع فريد ندا ومن بينها النجدة والشبان المسلمين وخلف إدارة جامعة بنها

تعميم تجربة الصناديق صديقة البيئة في مدن المحافظة

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه من المقرر تعميم تجربة الصناديق صديقة البيئة اعتبارا من يوليو المقبل من العام الجاري، بمدن وأحياء المحافظة ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة النباشين والحفاظ على الشكل الجمالي للمدن والأحياء بالإضافة إلى نظافة الحدائق والميادين العامة.

محافظ القليوبية يهيب بالمواطنين التعامل حضاريا مع الصناديق الجديدة

ناشد محافظ القليوبية بالمواطنين الحفاظ علي الصناديق الجديدة صديقة البيئة والإلتزام بوضع القامة بداخلها تسهيلا لرفع القمامة منها ويساعد على أعمال الحفاظ على الشكل الجمالي للعاصمة بنها ونظافة الحدائق العامة والميادين التي تم إنشاؤها على مستوى المدن والأحياء.