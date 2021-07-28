حملة مكبرة لمنع التكاتك ومطاردة النباشين في دمياط الجديدة 

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تنظيم حملة مكبرة؛ لإزالة الإشغالات والمخالفات، ومنع سير التكاتك وتروسيكلات النباشين والباعة الجائلين، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، بالتنسيق بين إداراتي التنمية والأمن بالجهاز.

ضبط تكاتك تروسيكلات خاصة بالنباشين

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تكاتك و3 تروسيكلات خاصة بالنباشين وعدد كبير من عربات الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات، والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في كافة الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، مشددًا أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

و أضاف «رجب» أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمدينة، التي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وللحد من انتشار فيروس كورونا.