قناة الحياة تعرض تقريرا عن أول نقطة إطفاء بقرية كوم الفرج في أبو المطامير

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن «أول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير»، وذكر التقرير أنّ الوحدة على مساحة 240 مترا مربعا وبارتفاع طابقين؛ يتواصل العمل بأول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم نقطة الإطفاء الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج و210 توابع.

وقال المهندس محمد أشرف، مدير مشروع نقطة إطفاء قرية كوم الفرج بأبو المطامير في البحيرة، إن المشروع على مساحة 240 مترا بمساحة إجمالية 600 متر، يخدم قرية كوم الفرج و210 توابع لها ويخدم 120 ألف نسمة ونسبة تنفيذ المشروع 55%.

وأوضح محمود عبدالصبور، متطوع بحياة كريمة بمركز أبو المطامير، إن مركز أبو المطامير يشهد طفرة كبيرة في حياة كريمة، وكان حلما لكل أهالي كوم الفرج أن نرى نقطة إطفاء ومجمع خدمات ومركز طبي ومحطة معالجة صرف صحي، وما تقوم به حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو حلم لدخول كل هذه المشاريع لمحافظة البحيرة بنقطة إطفاء ومركز خدمات متكاملة حتى المنازل.