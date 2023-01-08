قناة الحياة تنشر فيديو عن رفع كفاءة إحدى محطات الصرف بالشرقية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، أظهر أنه على مساحة 800 متر مربع يتواصل العمل في محطة رفع صرف صحي قرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية.

وأوضحت الفيديو المنشور عبر حساب قناة الحياة على فيس بوك، أنه بالنسبة لمحطة رفع قرية الظواهرية فهي تعمل بطاقة صرف يومي 318 لترا في الثانية، حيث تستطيع محطة رفع قرية الظواهرية رفع مياه الصرف الصحي لمحطة معالجة منشية أبوعمر بخط طرد طوله 14 كيلو مترا.