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قناة الحياة تنشر فيديو عن إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بقرية في الشرقية

كتب:

محمد متولي
05:28 م | الأحد 08 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن شبكة انحدار صرف صحي قرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية والتي تم إنشاؤها بطول 14 كيلو مترا.

وأوضح الفيديو المنشور عبر حساب قناة الحياة على فيس بوك، أن شبكة الانحدار تأتي بطول 14 كيلو مترا ضمن مشروع صرف صحي قرية الظواهرية، حيث تقوم شبكة الانحدار بنقل صرف صحي قرية الظواهرية لمحطة معالجة منشية أبوعمر.

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