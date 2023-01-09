قناة الحياة تعرض تقريرا بعنوان «أهالي الزرايب يودعون الخطر داخل كومباوند كامل الخدمات»

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن «أهالي الزرايب يودعون الخطر داخل كومباوند كامل الخدمات».

وقال التقرير، إن تطوير المناطق العشوائية معجزة تتحقق، فمع الجهورية الجديدة لا تحديات ستقف في طريق التطوير: «اللي كان قادر يحول زرايب مايو لزهور مايو».

وأضاف: «أهالي الزرايب يودعون الخطر داخل كمباوند متكامل الخدمات بوحدات سكنية فاخرة مؤثثة بكل الاحتياجات وحظائر ومناطق للفرز تحافظ على مصدر الرزق، ومدرسة وحضانة وملعب ووحدة صحية».

وقال أحد الأهالي بالتقرير: «اتنقلنا لمنطقة جديدة كاملة المرافق والخدمات، وكان حلم لأننا كنا عايشين في منطقة غير آدمية لا مياه ولا كهرباء ولا نور».

10 معلومة عن «زهور 15 مايو»

1- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو بالقاهرة، إذ يوجد بها السكان منذ عقود.

2- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، في مارس 2020.

3- راح ضحية «عاصفة التنين»، 18 مواطنًا من السكان نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» في المنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.

4- بعد شهر ونصف الشهر من الحادث الأليم، قامت الدولة والجهات المعنية، بتوفير مشروع سكني بديل لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو».

5- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلومتر.

6- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 40 عمارة سكنية، بإجمالى 1008 وحدات.

7- مشروع «زهور 15 مايو» ليس سكنيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

8- يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانًا.

9- سيتم الانتهاء من مشروع «زهور 15 مايو» نهاية يونيو المقبل.

10- التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشروع «زهور 15 مايو» نحو 550 مليون جنيه.