أعلنت أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، موعد ومكان عزاء نجل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن العزاء سيكون غدا الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ محمد صالح حشاد، قدم العزاء باسمه واسم نقابة محفظى وقراء القران الكريم، خالص العزاء لأسرة المرحوم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وبعيدا عن موعد ومكان عزاء نجل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تقدم نقيب القراء بالعزاء لكل من اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، والقارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد فى وفاة أخيهم الاستاذ خالد عبد الباسط عبد الصمد.

وسألت نقابة القراء المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً - وان يلهم اَهله وذويه الصبر والسلوان --في جنه الخلد ان شاء الله -فلنصبر ولنحتسب ولا نقول الا ما يرضي ربنا منا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

ويحرص الكثيرون على البحث عن موعد ومكان عزاء نجل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وتعود عائلة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، إلى مسقط رأس والدهم بأرمنت بمحافظة الأقصر.