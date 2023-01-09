عضو العفو الرئاسي لـ«صالون التنسيقية»: المفرج عنهم من حقهم المشاركة بالرأي والعمل

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقوم بجهود متميزة لتنمية الحياة السيباسية في مصر بشكل عام، وهناك حالة من الحوار المستدام حول الموضوعات الشائكة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعادة المفرج عنهم لوظائفهم ودراستهم.

عودة بعض المفرج عنهم للسجن مرة أخرى

وأوضح «السقا»، خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة العفو رصدت عودة بعض المفرج عنهم للسجن مرة أخرى بعد خروجهم وبعضهم سافر وشارك في أعمال غير مقبولة، ومن هناك جاءت أهمية الدمج ونية الدولة لفتح صفحة جديدة مع الجميع تحت مظلة الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

إعادة تقديم المفرج عنهم للمجتمع السياسي

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن إعادة تقديم المفرج عنهم للمجتمع السياسي أمر مطلوب، وظهر العديد ممن خروجوا مؤخرا من السجون كمشاركين في فعاليات رئاسية، وهنا تكمن فكرة أن المفرج عنه غير منبوذ من المجتمع ومن حقه أن يعمل ويظهر ويمارس حياته الطبيعية ويدلي برأيه في كل شيء.

ويدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعمر الجندي مهندس انتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.