«العفو الرئاسي» تبدأ 2023 ببشرى خير.. وإشادات بجهود ودور اللجنة

إشادات عديدة من سياسيين وحقوقيين بدور لجنة العفو الرئاسي، التي بدأت العام الجديد 2023 ببشرى خير لأسر المسجونين، حيث أفرجت عن قائمة جديدة تضم 27 من الشباب المحبوسين، من غير المتورطين في أعمال عنف، أو ينتمون إلى جماعات إرهابية.

وعلق عدد من السياسيين والحقوقيين في حديثهم مع «الوطن» على جهود لجنة العفو الرئاسي، المستمرة من أبريل الماضي، بعد إعادة تفعيل دورها بتوجيه من الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن استمرار الإعلان عن قوائم العفو أكبر دليل على أن الآلية الدستورية الوطنية المتمثلة فى لجنة العفو الرئاسى، تعمل بشكل جاد، من خلال استعراضها لجميع طلبات العفو، وانتهائها إلى مجموعة أسماء تُعلن تباعاً، كما أثبتت يوماً بعد يوم أنها تعمل وفقاً لآلية وطنية دستورية.

أحمد: مصر تشهد تطورا في ملف حقوق الإنسان

وأضاف «أحمد»، أن أعضاء اللجنة يعملون بشكل مستمر، والوضع يسير بشكل صحيح وسط أجواء مطمئنة بهذه القرارات التي تحقق العدل وسيادة القانون ومواءمة ومراعاة لظروف من انطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، فضلا عن التأكيد على التطور الكبير الذي تشهده مصر في ملف حقوق الإنسان، ما يغلق الباب أمام المتربصين من الخارج.

حزب التجمع: القيادة السياسية حريصة على مستقبل أبنائها

ومن جانبه، أوضح عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن استمرارية الإفراج عن قوائم جديدة من السجناء يعد دليلا على حرص القيادة السياسية على مستقبل أبنائها من غير المتورطين في أعمال عنف، فضلا عن تأكيدها على التعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان.

وتابع «فؤاد» أن أداء عمل لجنة العفو الرئاسي يتطور بشكل كبير عن كل مرة، مطالبا الجميع بدعم تلك الجهود التي تتطلب فحص جميع ملفات السجناء ومراجعة مواقف أصحابها، حتى يتم الوصول إلى الأسماء التي تستحق العفو.

وأشاد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، بالدور الذي تبذله لجنة العفو الرئاسى تجاه المفرج عنهم، خاصة فيما يتعلق بالدمج المجتمعي لهم، من خلال عودتهم لوظائفهم مرة أخرى، وتذليل المشكلات المختلفة التى ستواجههم بعد الخروج من الحبس، حتى يستطيعوا ممارسة الوظيفة مرة أخرى دون أية مشكلات، وكذلك عودة الطلاب منهم لاستكمال مراحلهم التعليمية.