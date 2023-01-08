«التنسيقية» تنظم صالونا عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم العفو الرئاسي غدا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا، صالونا نقاشيا عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول صالون التنسيقية مجموعة كبيرة من المحاور؛ منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وآليات دمج المفرج عنهم، والعقبات والتحديات التي تواجههم، ودور الدولة والمجتمع المدني في إزالة وتقليل التحديات أمام فكرة إعادة الدمج والتأهيل، وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسي ورؤية الدولة.

ويدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس انتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.