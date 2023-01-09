أمين سر «تحالف العمل الأهلي» لـ إيمان الحصري: بدأنا في مارس 2022 بـ24 كيانا

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا بدأنا تجربة التحالف الوطني في مارس 2022، بـ24 كيانا أهليا تنمويا، وكانت مهمة للغاية ومظلة في العمل الأهلي.

اتحادات نوعية وإقليمية في 27 محافظة

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc: «هذه الكيانات تضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وهو قمة الهرم للعمل التطوعي في مصر، ويضم اتحادات نوعية وإقليمية في 27 محافظة، وبدأنا في هذا التكوين منذ بداية 2022 تنفيذا لتوصية الرئيس بأن 2022 عام المجتمع المدني وبدأنا في التشبيك مع الجمعيات الأخرى».

وتابعت: «الجمعيات شريك لنا في تنفيذ الفعاليات والأنشطة على الأرض، ووصل عدد الكيانات في انتهاء عام 2022 نحو 30 كيانا تنمويا وخدميا في مصر».

توفير مجموعة من الخدمات الأساسية للأسر

وأكدت أنه جرى توفير مجموعة من الخدمات الأساسية للأسر: «ومش هيبقى في استغناء عنها، وفي مجال الصحة حياة كريمة لها مساهمات كبيرة جدا بفضل وجود قوافل طبية تجوب كل المحافظات، وكذلك وجود مستشفيات متخصصة يمتلكها بعض المؤسسات أعضاء التحالف وهي عريقة في المجال الطبي، ومراكز لعلاج أمراض القلب للكبار والأطفال ومعاهد للأورام والمستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفى شفاء الأورمان وبهية، ومجموعة من الصروح الطبية المميزة جدا».