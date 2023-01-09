مستشار التحالف الوطني: نسعى لتقديم خدمات طبية لـ6 ملايين مواطن

قالت الدكتورة هالة صلاح، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، المستشار الطبى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنّ التحالف يستهدف دعم 6 ملايين مواطن العام الحالى وتقديم الخدمات الطبية لهم، فضلاً عن تقديم دعم بقيمة 600 مليون جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعية، انطلاقاً من دور التحالف الهادف لتقديم الخدمة الصحية للأسر المصرية الأكثر احتياجاً. وأضافت، أمس، خلال كلمتها فى مؤتمر التحالف بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنّنا نشهد للمرة الأولى اجتماع مؤسسات التعليم العالى، والمجتمع الوطنى، على هدف واحد، وهو الخدمة الصحية تحت مظلة التحالف، موضحة أنّ أكثر من ثلث ميزانية التحالف موجّه لدعم الخدمات الصحية للدولة.

وتابعت أستاذ طب الأطفال بقصر العينى أنّ المؤسسات الصحية تعاونت مع التحالف، من خلال أكثر من 3000 جمعية و310 معامل، و320 صيدلية، و60 مستشفى ومعهداً متخصصاً، إضافة إلى الكيانات البحثية لتقديم خدمة عريضة وصلت إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل إلى 4.9 مليار جنيه.

وأوضحت أنّه وفقاً للتوجيهات السياسية فى الدولة، فإنّ الاهتمام بالصحة كان على رأس الأولويات، والمريض المحتاج يجد من يمد له يده، مشدّدة على أنّ جميع الفئات كانت مستهدفة ولم تكن هناك أى فئة مستثناة، والكل فى دائرة الاهتمام من الأطفال والكبار وذوى الهمم. وأوضحت أنّ أهم الأنشطة التى يقدّمها التحالف، تضم «القوافل الطبية»، وهى نوعان، إما «طبية علاجية» أو «طبية توعوية»، لافتة إلى أنّ العام الماضى شهد تنظيم 3.594 قافلة استهدفت نحو مليون و360 مواطناً، بـ350 مليون جنيه، للوصول إلى جميع بقاع مصر، خاصة المحافظات الحدودية والأكثر احتياجاً.

وأكدت أستاذ طب الأطفال أنّ القوافل تقوم بدور علاجى وتوعوى عن الأسرة والتغذية السليمة، حيث وصلت إلى 2.5 مليون مواطن، موضحة أنّ الأنشطة الصحية بالتحالف تتم من خلال نحو 60 مستشفى متخصصاً ومستشفيات القلب والأورام وعلاج الكبد، وجرى تقديم نحو مليون و930 ألف خدمة، بتكلفة نحو 2.6 مليار جنيه، والمراكز الصحية كان لها دور مهم، كما جرى دعم المستشفيات الحكومية والجامعية بـ110 ملايين جنيه فى صورة أدوية ومستلزمات.