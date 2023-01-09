رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لقناة الحياة: التحالف الوطني حقق إعجازا في 9 أشهر

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق إعجازا خلال 9 أشهر فقط.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «أنفقنا 14 مليار جنيه خلال 9 أشهر، وهو مبلغ ليس قليلا، خرج من الناس للناس عن طريق 30 جمعية ومؤسسة أهلية بالاتحاد لدعم الأسر الأكثر احتياجا في توقيت غاية في الأهمية، في ظل ظروف قاسية في العالم كله ومصر جزء من هذا العالم».

وتابع: «الأسر الأكثر احتياجا في قلوب المصريين وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعندما نعلن حصاد 9 أشهر فكل ما جرى عرضه اليوم بالمؤتمر إنجازات على أرض الواقع، فبنك الطعام وزع ملايين الوجبات للمواطنين، وكذلك مؤسسات أخرى زرعت 150 ألف فدان قمح وفول صويا لسد العجز، وهناك مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة، وكذلك مشروعات تنموية على أعلى مستوى».