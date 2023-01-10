خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء عن عدة قرى ومدن بمحافظات شمال الدلتا صباحا للصيانة الدورية ، وحددت شركة الكهرباء الاماكن المتأثرة بقطع الكهرباء وفقا للجدول الدورى للفصل بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

وتنشر الوطن اماكن فصل التيار الكهربائى اليوم فى محافظات شمال الدلتا،

الدقهلية: يفصل التيار الهربائى اليوم بمدن بلقاس وشربين والمطرية ومنية النصر والمنصورة وميت غمر وتمى الامديد ونبروه وذلك بقرى بدر خميس وكفر الشيخ هلال وظفر وعزب بهوت والمعصرة ودملاش والجوادية والكوبرى ورأس الخليج ولندن والحاج قطب والقانوة الجديدة و8000 فدا وبرمبال القديمة والرياض وعزبة كردانى وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

اماكن فصل التيار الكهربائى

دمياط: يفصل التيار الكهربائى بمدن الزرقاء والشعراء والميناء وذلك بقرى ابو راشد وابو سعادة الكبرى وابو سعادة الصغرى وشرمساح وكفر تقى والزعاترة وحددت الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائى من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع الكهرباء

كفر الشيخ: يفصل التيارالكهربائى بمدن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدى سالم والحامول ومطوبس

بقرى ابوخشبة والجمل والخادمية والخلوبة والمحلاوية وتوابها والبصرات والملاوح والشباسية، وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.