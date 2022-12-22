برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن» عن مستشفى جامعة الدلتا

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» اليوم الخميس، بعنوان «مستشفى جامعة الدلتا.. فيه شفاء للناس»، والذي تناول رصد «الوطن» معلومات عن جهود المستشفى العالمي لطب الفم والأسنان والمسجلة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

جهود الجامعة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان

فرغم أن جامعة الدلتا أنشئت في منطقة فقيرة نسبياً ومزدحمة بالسكان، فإنّها تمكنت من تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بكفاءة عالية وبالمجان، لتتمكن المستشفى من علاج الاف المرضى من المواطنين المصريين