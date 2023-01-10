علي جمعة ينعى نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد: خالص العزاء للأسرة الكريمة

نعى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خالد عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الراحل، الذي وافته المنية صباح أمس الاثنين.

علي جمعة ينعى نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

وقال «جمعة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رحيل المغفور له بإذن الله الأستاذ خالد عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والذي وافته المنية صباح أمس الاثنين».

«جمعة» يقدم العزاء للأسرة

وأضاف مفتي الجمهورية السابق: «خالص العزاء للأسرة الكريمة وصادق الدعاء لله رب العالمين أن يرحم الفقيد رحمةً واسعةً، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».