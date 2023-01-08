علي جمعة: ربنا أمرنا أن نحتفل بأيامه.. و«ميلاد المسيح» يوم منها

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عن احتفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسيدنا عيسى عليه السلام: «الله أمرنا أن نحتفل بأيام الله، ويوم ميلاد المسيح هو يوم من أيام الله، كما نحتفل بيوم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم».

المسيح عيسى كلمة من عند الله

وأضاف علي جمعة، في لقاء ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، إن الله وصف سيدنا عيسى في القرآن الكريم فى أكثر من وصف ومنها «أنه كلمة من عند الله.. وكان رسالة للبشرية توقف طرق الضلالة على العقل البشرى».

وأوضح أن الله تعالى قال في كتابه حكاية عنه: «إنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْت ‎وأوصاني بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْت حَيًّا، وَبَرًّا بوالدتي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْت وَيَوْم أَمُوت وَيَوْم أُبْعَث حَيًّا، ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ».

وتابع: «سيدنا عيسى كان هادئ النفس، فأجرى الله عليه معجزات لا يستطيع عليها البشر».

له مكانة ضخمة

وواصل: «سيدنا عيسى له مكانة ضخمة جدا قد لا يدركها المسلمون أنفسهم وله علو ونحبه ونعظمه.. وسيدنا عيسى نبى الإسلام لأن الرسل مرسلون للإسلام بالله.. والمعروف أن هناك 25 نبيا سمى بأنبياء الإسلام، مثال أن من آمن بالرسول الكريم ولم يؤمن بعيسى لا يكتمل إسلامه وليس مؤمنا بالله».