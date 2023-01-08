علي جمعة: القرآن الكريم احتفى بسيدنا عيسى وأعلى قدره

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن القرآن الكريم احتفى بسيدنا عيسى وكشف عن بعض حقه وأعلى قدره وعده من أولي العزم من الرسل، ونجد هذا مذكورا في القرآن الكريم.

معجزة هزت وجدان البشرية

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن موقف بعض الأديان الأخرى كاليهود موقف المنكرين والمكذبين وغير مصدقين بهذه المعجزة الإلهية التي ضرب الله أن تهز وجدان البشرية إلى يوم الدين.

وأشار إلى أن الإسلام قال الحقيقة لأنه من عند الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، ووصف سيدنا عيسى بأوصاف بأنه كلمة من عند الله، وبالتالي هو ناتج من كلمة ربانية إلهية، كن فيكون، متجاوزا في ذلك الأسباب المعروفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة وإلى يوم الدين على نمط واحد سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

رسالة للبشرية وتدخل إلهي

وأوضح أن التدخل الإلهي بهذه الطريقة معجزة وأعجوبة، لكنها رسالة للبشرية تهز وجدان البشرية وتوقف طرق الضلالة على العقل البشري، فمنعها هذا الحال الذي أوجد عليه السيد المسيح عليه السلام.