تفاصيل العثور على جثة مجهولة لشاب في أحد الشوارع بالخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشاب مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وسبب تواجد المتوفى في مكان العثور على الجثة وإنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما قررت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، كما قررت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بأقسام الشرطة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.