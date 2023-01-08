المشدد 15 عاما لمتهم والمؤبد لآخر بعد إدانتهما بقتل شاب في الخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين، الأول بالسجن المشدد 15 عاما، ومؤبد للثاني، لإدانتهما بقتل أحد الأشخاص لخلافات بينهما في الخليفة بالقاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم، والدكتور محمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4204/284 لسنة 2020 جنايات الخليفة، والمقيدة برقم 1664 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، أنّ المتهمين «أكرم. م» وشهرته «أوكه»، و«يوسف. ع»، بقتل المجني عليه «عماد حمدي» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيّتا النية على ذلك، إثر خلاف بين المتهم الأول وأسرة المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، ماسورة حديدية» موضوع الاتهام اللاحق، ونفاذا لمخططهما اتجها للمكان الذي أيقنا سلفا وجود ضحيتهم وأسرته.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه، حتى كال له المتهم الأول ضربة بسلاحه الأبيض «سنجة» استقرت بذراعه الأيسر، ثم انهال الثاني على رأسه بأداة بطشة «ماسورة حديدية» قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، التي أودت بحياته على النحو المبين في الأوراق.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، ماسورة حديدية» بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأُحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي قضت بمعاقبهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما للمتهم الأول والمؤبد للثاني.