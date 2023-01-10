«صناعة النواب»: كيما أسوان قلعة صناعية في الصعيد باستثمارات 12 مليار جنيه

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصنع كيما أسوان، هو قلعة صناعية في جنوب الصعيد باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه على مساحة 40 فدانا، مشيرا إلى زيارة اللجنة لدعم المصنع والتعرف على المعوقات والمصاعب التي تعوق الإنتاج.

وأضاف رئيس صناعة النواب قبيل انطلاق وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى مصنع كيما أسوان اليوم، أن هناك اختلاف في حصيلة أرباح المصنع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين أرباح وخسائر، وأن الزيارة هدفها وضع قواعد محدده تضمن انتظام الأرباح وتتفادى الخسائر التي حدثت في الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة داعمة للقطاع الصناعي، وستعقد جلسة استماع عقب الانتهاء من الزيارة مع عدد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأسوان لعرض فرص الاستثمار وعوامل الجذب.

من جانبه أكد النائب علاء قريطم عضو اللجنة أن لجنة الصناعة داعمة لكل المحافظات والجهات الراغبة في إقامة قيمة صناعية مضافة، ولن تكون هناك تنمية إلا بتعظيم الدور الصناعي، وستنظم زيارات إلى عدد من المحافظات التي تواجه صعوبات ومعوقات في المجال الصناعي.

ولفت قريطم إلى أن زيارة اليوم، لمصنع كيما ستنتهي إلى حلول جذرية، لما لهذا الكيان الصناعي الكبير من أهمية خاصة في توفير الأسمدة لوزارة الزراعة ولما له من أهمية في فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.

من جانبه أكد النائب شحاته أبوزيد أن اللجنة تسير وفق سياسات محددة للنهوض بالقطاع الزراعي، وهناك توصيات ستعلن عنها اللجنة بنهاية الزيارة، فيما علق النائب محمد حمدي موسي بأن اسوان ستكون قبلة المستثمرين وأن الفرص المتاحة ستغير وجه المحافظة إذا أحسن استغلالها.

وتابع موسي بأن المحافظة تقوم بدور كبير في دعم القطاع الصناعي وتوفر استراتيجية صناعية تساعد المستثمرين في اختيار الفرص المتاحة.

يشارك في الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامي نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدي موسى، محمد العمدة، محمود الشامي، مصطفى بكري، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.