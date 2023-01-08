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عضو «صناعة النواب»: التحالف الوطني حقق طفرة في العمل الأهلي والتنموي

كتب:

محمد يوسف
01:03 م | الأحد 08 يناير 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذل مجهودات كبرى خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ التحالف من خلال المنظمات والجمعيات المتواجدة داخله نجح في تحقيق طفرة في العمل الأهلي والتنموي.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أنّ المبادرات والأنشطة التي يقوم بها التحالف تساهم في تحسين معيشة المواطنين للأفضل دائما.

تأثير التحالف الوطني

وأشار النائب علاء قريطم، إلى أن أعضاء التحالف استطاعوا خلال الفترة الماضية الوصول للمناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين هناك.

وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوجود قاعدة بيانات موحدة للقرى والأشخاص الأكثر احتياجا، وهو ما يحسن دائما من نتائج العمل ويساهم في الوصول للجميع بشكل أسرع والتعرف على احتياجات المواطنين والأسر المتواجدين داخل قاعدة البيانات بالمحافظات المختلفة.

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