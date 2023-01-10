الشيخ الشعراوي في مواجهة التنوير الزائف.. ملف العدد الجديد لجريدة «عقيدتي»

صدر عدد جديد من جريدة «عقيدتي»، اليوم الثلاثاء، عن مؤسسة دار التحرير، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وجاء في مانشيت العدد «مصر وطن عظيم يجمعنا»، كما تضمنت صفحات الجريدة ملفًا رئيسيًا للدفاع عن الشيخ محمد متولي الشعراوي ضد الهجوم عليه، فضلًا عن موضوع يتعلق بدولة التلاوة المصرية.

الصفحة الأولى لجريدة «عقيدتي»

وجاء في عناوين الصفحة الأولى من العدد الجديد من جريدة «عقيدتي»، ما يلي:

- موسم التطاول على العلماء.. الشعراوي في مرمى السهام.

- بتكلفة تتجاوز 140 مليون جنيه.. تطوير المدينة الشبابية بالأقصر.

- د. صبحي: هدفنا تنمية شباب الصعيد وتوجيه طاقاتهم.

ندوة جريدة «عقيدتي»

كما تمت الإشارة في الصفحة الأولى من العدد الجديد لجريدة «عقيدتي» إلى الندوة التي نظمتها الجريدة مع وزارة الأوقاف بمسجد «الرضوان» بحي المهندسين، بعنوان: «سعادة الدنيا والآخرة في تيسير العبادات وسماحة المعاملات».

الشيخ الشعراوي

واستحوذت قضية الهجوم على الشيخ الشعراوي على جانب من موضوعات ومقالات «عقيدتي» أيضًا، حيث كتب محمد الأبنودي، رئيس التحرير تحت عنوان: «فارس الدعاة.. وألسنة المتطاولين»، كما كتب مؤمن الهباء: «الشعراوي والتنوير الزائف».

وموضوع آخر يطرح تساؤلًا: «لماذا يكرهون الشعراوي؟»، ومقالا للدكتور عبدالحليم منصور: «الإمام الشعراوي مجدد العصر الحديث».

وتضمن العدد كذلك ملفين رئيسيين، هما: «الاحتكار انتحار أخلاقي وديني»، تضمن رصدًا للظاهرة ورأي الفقهاء فيها، وكذلك رصد جهود البرلمان والحكومة لمواجهة الظاهرة.

والملف الآخر جاء بعنوان: «دولة التلاوة المصرية.. جذور ضاربة في التاريخ»، و«نوابغ تبحث عن التبني»، و«مسابقة المزمار الذهبي اكتشفت المئات وتكرارها واجب».

وتضمن العدد كذلك حوارًا مطولًا مع الدكتور أحمد كريمة، الذي أكد فيه أن تجديد الخطاب الإسلامي في المستحدثات والنوازل وبأيدي العلماء، ولا نفرط في الثوابت والأصول الدينية بأي شكل، إلى جانب صفحة كاملة لمتابعة أخبار الشباب، وندوة عقيدتي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصفحة كاملة للفتاوى.