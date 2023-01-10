تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

حذّرت السلطات الفلبينية، اليوم، من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة بالبلاد خلال الأسبوع الحالي بسبب منخفض جوي.

وذكرت شبكة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، أنّ السلطات رصدت منخفضا جويا يقترب من جنوب شرق الفلبين صباح اليوم، يُتوقع أن يتحول إلى عاصفة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنّه ليس من المتوقع أن تتأثر الأنحاء الشمالية بالمخاطر الناجمة عن المنخفض الجوي.