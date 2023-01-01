ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 40 متوفيا

أعلنت وكالة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق في الفلبين خلال عطلة أعياد الميلاد، بلغت 49 شخصا.

وأضافت الوكالة الفلبينية، أن 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تضرر أكثر من 550 ألف شخص وأكثر من 30 إقليما بسبب الطقس السيء.

تشريد 51 ألف شخص

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في تشريد ما لا يقل عن 51400 شخص، واضطروا إلى المكوث في مراكز إجلاء أو البقاء مع أقارب أو أصدقاء.

وتوفى 19 شخصا في إقليم ميساميس أوكسيدنتال، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا للوكالة.

وتم تسجيل وفاة 17 شخصا جراء الفيضانات في أقاليم أخرى بجنوب البلاد، بينما تم تسجيل وفاة 13 شخصا في أقاليم شرقي البلاد وغربها، وبلغت قيمة الخسائر المادية في قطاعي الزراعة والبنية التحتية نحو أكثر من1.43 مليار بيزو فلبيني (25 مليون دولار).