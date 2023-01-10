قناة الحياة تعرض فيديو لمركز شباب «الغيتة» بالبحيرة.. يخدم 20 ألف نسمة بالقرية

استعرضت قناة «الحياة» استقبال مركز شباب قرية «الغيتة»، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، للزوار بعد الانتهاء من إنشائه ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مبنى إداري بارتفاع طابقين وملعب كرة قدم خماسي

مركز شباب قرية «الغيتة» مقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم مبنى إداريا بارتفاع طابقين وملعب كرة قدم خماسي، كما يوجد 20 ألف نسمة بقرية «الغيتة» يستفيدون من مركز الشباب، ويخدم 10 توابع للقرية.

852 مليون جنيه

وخصصت مبادرة «حياة كريمة»، 852 مليون جنيه للخدمات الشبابية في مركز أبوالمطامير.