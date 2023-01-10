خبير تحول رقمي لقناة القاهرة الإخبارية: صناعة التريند أصبحت بها مبالغات كثيرة

قال أحمد الشيخ، خبير المنصات الرقمية من لندن، إن صناعة التريند أصبحت بها مبالغات كثيرة، ومن المفترض أن يكون الترتيب لأكثر الموضوعات انتشارا على هذه المنصة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يأتي دور الصحفيين الذين من الممكن أن يكونوا على خطأ بتخيلهم أن هذا هو اهتمام الجمهور في مصر، لكنه لحظي فقط، ولابد أن نتابع حجم التفاعل معه، كام واحد اشترك فيه وحجم الجمهور على تويتر كان واحد، لذلك فهو ليس معناه أن كل الشعب المصري مهتم بهذا الموضوع الآن».

وتابع: «ممكن ألف شخص يكتبوا عشرين تغريدة ويكون المجمل 20 ألف تغريدة، وأذكر أنه في إحدى المرات كان الهاشتاج الأول في مصر بلا أي تغريدة لكنه كان الهاشتاج رقم واحد، ما تفعله معدات أو أجهزة، لأن هذا الشخص لديه علم ما أو شركة تعثر على ثغرة معينة في أنظمة تويتر تجعله يفرض هذه الكلمة لينتشر بشكل أكبر، لذلك فالمشكلة أن الناس تتخيل أن ذلك اهتمامات الجمهور لكن ذالك غير صحيح».