تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية» عن زيارة بايدن للمكسيك.. هل يبني شراكة قوية؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تعمل مع المكسيك على بناء شراكة أقوى، موضحًا أن المكسيك شريك حقيقي في السعي إلى مستقبل أفضل يقوم على السلام والازدهار.

جاء ذلك خلال تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»، عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك ولقائه بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

من جانبه، طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي جو بايدن، في مستهل قمة ثنائية بمكسيكو، الثلاثاء، بأن تُنهي الولايات المتحدة «ازدراءها» لأمريكا اللاتينية، وقال لوبيز أوبرادور مخاطبًا بايدن: «حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي».

وقال الرئيس المكسيكي: «أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير، بين كل دول القارة الأمريكية».

قمة أمريكا الشمالية

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، المكسيك قبل عقد قمة أمريكا الشمالية، واستقبل الرئيس لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي جو بايدن، في مطار فيليب أنجيليس، قبل قمة زعماء أمريكا الشمالية.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس ، الحدود الأمريكية - المكسيكية، منذ توليه الرئاسة، كما زار مدينة «باسو» بولاية تكساس، التي تشكل محور جدل حول الهجرة غير الشرعية والتهريب، وسيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.