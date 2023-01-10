مراسل «القاهرة الإخبارية»: غياب الحلول يفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان

يواجه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة بعد وصول سعر الدولار لـ46 ألف ليرة، إذ انعكس ذلك على أسعار السلع والوقود في البلاد، فضلًا عما سببه من أزمات اجتماعية كبيرة.

وأكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن لبنان من أكثر البلدان التي تأثرت بالأزمات المالية العالمية، لا سيما أنها تعاني بالفعل أزمات داخلية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلات أدى إلى تفاقمها.

استغلال انخفاض قيمة الدولار الجمركي

وأضاف، أن ارتفاع قيمة استيراد السلع الأجنبية، يرجع بشكل رئيسي إلى سعي البعض لاستغلال انخفاض قيمة الدولار الجمركي، والتي تصل 1500 ليرة.

وأشار «سنجاب»، إلى أن انخفاض الدولار الجمركي أغرى بعض التجار للإقبال على استيراد السلع من الخارج وتخزينها، ثم إعادة بيعها مجددًا في الأسواق بسعر أعلى.