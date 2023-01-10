في عيد ميلاده.. أحمد سعيد عبدالغني فنان بالوراثة ولعيب كورة محترف

أسرة فنية بامتياز نشأ فيه النجم أحمد سعيد عبدالغني، وتشرب منها الفن والموهبة، ورغم كون عائلته سبباً في دخوله الوسط الفني، فوالده الفنان سعيد عبدالغني، وخالته الفنانة الراحلة زهرة العلا، إلا أنه أبدع في الأدوار التي لعبها في المسلسلات التلفزيونية المصرية، حتى وصل عدد أعماله التي شارك فيها نحو ما يقرب من 100 عمل فني أمام كبار الممثلين بمصر والوطن العربي.

لا يعرف عددا كبيرا من محبي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، أنه عاشقا لكورة القدم ويهوى ممارستها بشكل مستمر، وفي حوار له ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يحكي «أحمد» عن حبه لها، قائلا: «أنا اكتشفت موهبتي في لعب الكورة وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وكنت بحب ألعب مع أخويا وصحابي، وفي أولى إعدادي قدمت في فريق في نادي اسمه «الطيران»، بالقرب من بيتي، وبسبب مهارتي فيها بقيت في مدة فترة كابتن الفريق، ودخلت الدوري العام للناشئين، ولكن توقفت بسبب الثانوية العامة، وبعشق تلك الرياضة ويحب ممارستها ومشاهدة المباريات، و كنت دايما في الاستاد ومفوتش ولا ماتش».

علاقة أحمد سعيد عبدالغني بوالده

«والدي كان بيحب الأطفال وخاصة البنات»، كلمات رثى بها الفنان أحمد سعيد عبدالغني والده، والذي كان مقربا له، فيروي في لقاء له على قناة «إم بي سي مصر» مع الإعلامي شريف عامر حيث قال فيه: «أنا اتجوزت متأخر شوية، ووالدي أول ما سمع عن إني هخلف بنت كان مبسوط جدا، لإنه كان بيعشق البنات، وقالي في مرة قبل كدة، أنا كل أملي أشوف بنتك داخلة عليا قبل ما أموت، فكنت دايما بدعي إن ربنا يطول في عمره لحد ما يقدر يشوفها».