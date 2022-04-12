أحمد سعيد عبد الغني يظهر بشخصية الشهيد أحمد فايز في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

ظهر أحمد سعيد عبد الغني بشخصية الضابط أحمد فايز شهيد حادث الواحات الإرهابي، صاحب قضية خلية الصواريخ ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، وهي الشخصية التي سبق أن جسدها في الجزء الثاني من المسلسل الاختيار 2 في موسم شهر رمضان الماضي.

وظهر أحمد سعيد عبد الغني أثناء متابعته لمخططات خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بين القاهرة وسيناء.

معلومات عن الشهيد أحمد فايز

والشهيد أحمد فايز من مواليد محافظ أسيوط وبدأ عمله بجهاز الأمن الوطني بعد تخرجه من كلية الشرطة، وتولى أحمد فايز عدة قضايا مهمة في ملف مكافحة الإرهاب، ومن أهمها خلية الصواريخ التي كان شاهد الإثبات الأول بها، وكان المسؤول عن التحريات الخاصة بقضية تنظيم جند الشام الإرهابي، وقبض على عدد كبير من المتهمين فيها.

واستشهد العقيد أحمد فايز في عام 2017 أثناء حادث الواحات الإرهابي الذى استشهد خلاله 16 من رجال الشرطة كما أصيب في الحادث 13 من أفراد الأمن.