عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بحضور كبار القراء (الصور)

بدأ منذ قليل عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، بحضور عدد كبير من كبار القراء، وأسرة الراحل الشيخ عبدالباسط عبد الصمد، في مسجد الحامدية الشاذلية، والذي وافته المنية أمس، إذ جرى دفنه في مدافن العائلة بالبساتين..

أبرز حضور عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

وتوافد عدد كبير من كبار القراء وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين على عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، لتأدية واجب العزاء، وحرص الحضور على تلاوة القرآن الكريم، خلال مراسم العزاء بتلاوة الشيخ أحمد نعينع، وعلى رأس الحضور الشيخ محمد حشاد نقيب محفظي وقراء مصر، وأعضاء مجلس نقابة القراء، ولفيف من الشخصيات العامة على رأسهم وزير الري الأسبق حسين العطيفي.

وتلقى كل من اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبدالصمد، والقارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، العزاء في وفاة أخيهما الراحل.

وكشف اللواء طارق عن سبب وفاة شقيقه في عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، موضحا أنه كان يعاني تعبا خلال الأيام الماضية، وتوفى نتيجة غيبوبة سكر.

وكان الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية قدم العزاء باسمه واسم نقابة محفظي وقراء القران الكريم، قائلا: خالص العزاء لأسرة المرحوم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.