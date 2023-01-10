مراسل قناة القاهرة الإخبارية: ماكرون مصر على رفع سن التقاعد رغم الرفض الشعبي

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا، إن اثنين من كل ثلاثة من الفرنسيين يعترضان على مشروع قانون رفع سن التقاعد رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصمم على هذا التغيير.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «ماكرون يريد تغيير قانون التقاعد لأن هذا يتسبب بصورة كبيرة في خسائر للميزانية العامة للدولة الفرنسية، ولهذا السبب كانت هناك جلسة عاصفة منذ قليل بالبرلمان الفرنسي، وكانت هناك جولات وخطابات متشددة من جانب لوبان رئيس كتلة أقصى اليمين، وكذلك اليسار الذي يتهم الحكومة الفرنسية بالعمل لصالح الأغنياء».

إعلان تفاصيل القانون بعد قليل

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا: «مشروع القانون سيعلن عن تفاصيله وخطوطه العريضة بعد دقائق من الآن خلال مؤتمر صحفي تنظمه رئيسة الوزراء وسيكون برفقتها وزيرا العمل والاقتصاد لطرح هذا المشروع الذي يبدو أنه يحرك الجميع من نقابات واتحادات عمالية، وربما سيحرك الشارع الفرنسي».