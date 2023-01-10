المشدد 10 سنوات لعامل قتل شخصين في مشاجرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بقتل شخصين بدائرة مركز سوهاج، من سلاح ناري كان بحوزته، وفر هاربا.

وصدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2010، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو «ص. ع»، عامل، تهمة قتل المجني عليهما «م. ع»، و«ع. خ»، مع سبق الإصرار، بأن أطلق عليهما أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته «بندقية آلية»، فأحدث إصابته التي أودت بحياتهما.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وأثبتت التحريات أن الواقعة بسبب مشاجرة بين الثلاثة أشخاص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات عليه.